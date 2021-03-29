‘Tinerci Ümit’ bu kez mobilya dükkanını ateşe verdi

Olay, saat 00.55 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde sokak üzerindeki bir mobilya dükkanında yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan işyerine müdahale etti. Çalışmaların ardından yangın söndürülürken, içeride ise soğutma çalışması yapıldı.

Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekiplerinin “kundaklama olabilir” ihtimali üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda İşyerinin tinerle ateşe verildiği tespit edildi. Çevrede çalışma yapan polis, işyerini kundaklayan “Tinerci Ümit” lakaplı Osman M.'yi (30) kıskıvrak yakaladı. Üst araması yapılan şahsın üzerinden pet şişe içerisinde tiner ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsı ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

SABIKA DOSYASI KABARIK

Gözaltına alınan Osman M.'nin yaklaşık bir yıl içerisinde minibüs, motosiklet ve kulübe başta olmak üzere birçok yeri kundaklandığı ortaya çıktı. Emniyette 3 adet “mala zarar verme”, 4 adet “hırsızlık”, 2 adet “yangın”, 2 adet “Ateşli silahlar kanununa muhalefet”, 8 adet “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak”, 5 adet “yaralama” ve 3 adet “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

HER DEFASINDA SERBEST KALDI

Suç makinesi şahsın kundaklama olaylarının ardından her defasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı ancak akıl sağlığının yerinde olmadığına dair raporu olması nedeniyle mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırılan şahsın ailesi tarafından tedavi edilmeden çıkartıldığı ve hiçbir şekilde müdahale edilmediği ortaya çıktı. Öte yandan şahıs, vatandaşların araçlarının üstüne çıkarak zarar vermesi nedeniyle geçen kasım ayında da tekme tokat dövülmüştü. (İHA)