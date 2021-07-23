Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tiyatro sanatçısı Levent Aykul evinde ölü bulundu

Tiyatro sanatçısı Levent Aykul Antalya’nın Kemer ilçesinde yaşadığı evinde ölü bulundu.

Güncellenme: 22:48, 23/07/2021
HaberlerGündem
Tiyatro sanatçısı Levent Aykul evinde ölü bulundu

Beycik Mahallesi'nde Demirsu Sitesi'inde yaklaşık 30 yıldır yaşayan Levent Aykul (61), aynı sitede oturan ablası Emel Kalkandelen tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu.

İKİ GÜN ÖNCE VEFAT ETTİĞİ SANILIYOR

Yapılan muayenede hayatını kaybettiği anlaşılan Aykul'un iki gün önce vefat ettiği sanılıyor.

OLAY YERİ İNCELEME YAPTI

Levent Aykul'un evinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi inceleme yaparken, sanatçının cenazesi olay yerine gelen yetkililerin incelemesinin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstanbul'dan yıllar önce Beycik'e gelip burada bir sitede yaşamaya başlayan Levent Aykul'un aynı sitede ablasının da evi bulunuyor. Sanatçı, Koğuş Akademisi, Sabit Kanca, Rom An ve Chef, 18'ler filmlerinde rol almıştı. İHA

İlginizi ÇekebilirTurgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandıTurgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandıİlginizi ÇekebilirŞevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandıŞevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandıİlginizi Çekebilir65 yıllık evliydiler! Hayırsever çift aynı anda yaşamını yitirdi65 yıllık evliydiler! Hayırsever çift aynı anda yaşamını yitirdi
Ankara Antalya istanbul Muğla Sanat tiyatro
Yayınlanma Tarihi:22:30,