Tokat’ta 3.9 büyüklüğünde deprem… Son depremler

AFAD’dan alınan bilgilere göre, saat 12.03'de merkez üssü Tokat'ın Erbaa ilçesi Çerkezfındıcak köyü olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14 kilometre olarak açıklandı. Deprem ilçe merkezinde hissedilmedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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