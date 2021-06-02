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TOKİ, birçok ilde konut ve iş yeri satışı yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 35 ilde 149 konut ile 21 ilde 111 iş yerini 16-17 Haziran'da açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

Güncellenme: 13:01, 02/06/2021
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TOKİ, birçok ilde konut ve iş yeri satışı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Konutlar; Aksaray, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat ve Uşak’ta satışa çıkarılırken;

İş yerleri ise Adana, Ankara, Amasya, Bilecik, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Uşak, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak’ta satılacak.

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Adana AMASYA Ankara Antalya Balıkesir Bilecik Burdur Bursa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Erzincan Eskişehir Gaziantep
Yayınlanma Tarihi:12:30,