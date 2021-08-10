TOKİ’den Kütahya’da konut satışı yapıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Kütahya'da 174 adet konutu satışa sunuyor.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kütahya Merkez Parmakören Mahallesinde yaptırılan 1453 Konutlar Projesi kapsamında 174 adet konutu satışa sunuyor.

Konut satış kurasına başvurular 23 Ağustos – 3 Eylül 2021 tarihleri arasında T. Halk Bankası Şubelerine yapılacak. Projede en düşük konut fiyatı 280.500 TL, en yüksek konut fiyatı ise 342.100 TL olarak açıklandı.

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