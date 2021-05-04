Tokkal Ailesi katliamı sanığı: 50 kez söyledim, ben yapmadım

Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çiftini ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Şerif Boğa hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Tutuklu sanık Mehmet Şerif Boğa, corona virüs tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanığın ve Tokkal ailesinin avukatları hazır bulundu. Davanın ikinci duruşmasında, olay günü sanığın bindiği ticari taksinin şoförü tanık olarak dinlendi.

BENİM VİCDANIM RAHAT

Tanığın ardından konuşan sanık Boğa, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, savunmasını şu şekilde yaptı: Adaletinize güveniyorum. Benim vicdanım rahat. Ben böyle bir şey yapmadım. Ben 3 saat önce İlkay abinin yanındaydım. Benimle şakalaştı. Yanımızda arkadaşları vardı. Katil dışarıda. 50 kez söyledim, ben yapmadım. Ben burada yatmaya razıyım, yeter ki katili bulun.

Sanığın avukatı mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkeme heyetinden süre istedi. Heyet, avukatın savunma yapması ve kararın açıklanması için duruşmayı 25 Mayıs 2021 tarihine erteledi.

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