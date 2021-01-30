TOMA’lar Diyarbakır’da yangın söndürdü

Yangın, saat 01.00 sıralarında Bağlar ilçesinde bulunan Galericiler Sitesi içerisindeki boya deposunda meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle depodan yükselen duman gökyüzünü kaplarken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İçerisindeki boya maddesi nedeniyle büyümeye devam eden yangın için, emniyetten de TOMA desteği istendi. Yangın, TOMA’ların da müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle depoda büyük çapta hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)