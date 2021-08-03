TOMA’lar orman yangıları için yola çıktı

Sosyal medyadan sanatçı ve siyasetçilerin çağırıları, eleştirileri sonuç verdi. Yangın bölgelerinde kullanılan TOMA'ların sayısı artmaya başladı. Son olarak İstanbul Emniyeti 20 TOMA gönderdi.

HABIP ATAM

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Türkiye’nin cennet ormanları günlerdir yanarken, yangınla mücadelede yaşanan zafiyet halkı isyan ettirdi. Sosyal medyadan sanatçı ve siyasetçilerin çağırıları, eleştirileri sonuç verdi. Yangın bölgelerinde kullanılan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sayısı artmaya başladı.

Antalya, Muğla ve çevresinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle, söndürme ekiplerinin mücadelesi devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bölgeye 21 araç gönderdi.

İKİNCİ GRUPTA 15 TOMA

Gönderilen TOMA’larden 5 araçlık ilk grubu önceki gün gönderildi. Bölgeye ulaşan ilk araçlarla Fethiye, Dalaman ve Yatağan’daki yangınlara müdahale edileceği belirtildi. İkinci grupta ise 15 TOMA ve bir tamir bakım aracı Muğla’ya gönderildi.

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