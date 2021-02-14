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Topbaş’ın oğlu: Coronadan değil organ yetmezliğinden vefat etti

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, babasının corona virüsten değil organ yetmezliğinden dolayı vefat ettiğini söyledi.

Güncellenme: 11:45, 14/02/2021
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Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30’da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldü.

DHA’ya konuşan Kadir Topbaş’ın oğlu Hüseyin Topbaş, şunları söyledi: Corona ile başlayan bir süreç oldu. Coronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak. Güzel duygularla defnini yapacağız inşallah bugün.

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Yayınlanma Tarihi:11:23,