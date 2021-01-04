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Toplu taşıma kısıtlaması mahkemelik oldu

Trabzon Barosu, İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların belirtilen saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasını yargıya taşıdı. Baro başkanı Sibel Suiçmez, alınan bu kararın kişilerin seyahat özgürlüğünü kısıtlanmasının temel hak ve özgürlükleri kanuna aykırı olduğunu belirtti.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 09:17, 04/01/2021
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Toplu taşıma kısıtlaması mahkemelik oldu

İçişleri Bakanlığı corona virüs ile mücadele kapsamında 30.11.2020 tarihinde 81 ilde uygulanmak üzere hayata geçirilen kararla 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarının sadece 10.00- 16.00 saatleri arasında şehir içinde toplu taşıma araçlarını kullanabileceklerini açıklamıştı. Yapılan bu açıklamanın ardından Trabzon Barosu, çıkarılan bu kanunun iptal edilmesi için Danıştay’a dava açtı.

SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLIYOR

Baro Başkanı Sibel Suiçmez, 30.11.2020 tarihli Kısıtlama ve Tedbirler Konulu Genelgenin 3 numaralı kararında 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların ulaşım araçları kullanmalarında kısıtlama yapıldığını belirterek, “İçişleri Bakanlığı’nın 18.11.2020 tarihli genelgesinde belirtilen saatler içerisinde (10.00-16.00) saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yasaklanmıştır.

Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine ulaşımını engelleyen, temel hak ve özgürlüklerden birisi olan seyahat özgürlüğünü kısıtlarken içerisinde ölçülük ilkesi barındırmayan ve alternatif çözüm önermeyen bu düzenleme, temel hak ve özgürlük kanuna aykırı olarak, hakkın özüne dokunur şekilde ve ölçüsüz olarak ihlal etmektedir. Bu nedenle Trabzon Barosu olarak, İçişleri Bakanlığı genelgesinin bu yönünün iptali için yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’a dava açtık” diye konuştu.

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