Toplu taşıma yasağı 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için devam ediyor mu?

Sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya başlamasıyla birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Ancak bu süre içerisinde de toplu taşıma araçlarına binmelerine müsade edilmiyor.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN TOPLU ULAŞIM YASAĞI SÜRÜYOR MU?

“İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.” Paylaşımı yapılarak vatandaşlara karar duyurulmuştu. Mevcut uygulama devam ediyor.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, “Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.” ifadeleri kullanıldı.