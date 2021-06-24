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Toprak altındaki yavru köpekleri çocuklar kurtardı

İstanbul Esenyurt'ta çocuklar, boş bir arazide toprak altında kalan 4 yavru köpeği ölümden kurtardı. Toprağı elleriyle kazan duyarlı çocuklarıysa arkadaşları görüntüledi. Köpeklerin toprak altında nasıl kaldığı ise henüz bilinmiyor.

Güncellenme: 13:37, 24/06/2021
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Esenyurt Örnek Mahallesi’nde şok eden bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce olduğu belirtilen olayda boş arazide gezen 4 çocuk, yavru bir köpeğin havladığını duyunca o noktaya yöneldi.

Çocuklar, köpeğin yakınındaki bir yere bakarak havladığını gördü. Bu noktada bir yuva olduğunu ve üzerinin toprakla kapalı olduğunu gören çocuklar seslerin buradan geldiğini anlayınca elleriyle toprağı kazdı.

Foto: DHA

Çocuklar, toprağın altındaki 4 yavru köpeğe ulaştı. Çocuklardan bir tanesi ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. Yavruların canlı olarak toprak altında kalmasının nedeni ise henüz bilinmiyor. (İHA)

canlı Çocuk Esenyurt istanbul
Yayınlanma Tarihi:13:33,