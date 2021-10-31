TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı hakkında taciz iddiası

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nda tek aday olarak seçime giren Eren Üçlertoprağı yeniden başkan oldu. Ancak sosyal medyada, Üçlertoprağı bir kadına yönelik taciz iddiaları gündeme geldi. AYM’ye taşınan ve yüksek mahkemenin incelediği dosyada, TOSFED Başkanı'nın aynı yerde çalıştığı kadın yöneticisine tehdit dolu mailler gönderdiği tespit edildi.

Veli TOPRAK

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) geçen hafta seçimle yeni yönetimini oluşturdu. Tek aday olarak seçime giren Eren Üçlertoprağı yeniden başkan oldu. Ancak sosyal medyada, TOSFED Başkanı’nın bir kadına yönelik taciz iddiaları gündeme geldi.

Üçlertoprağı'nın 2011 yılında çalışmaya başladığı avukatlık bürosunda 2014 yılında kadın bir yönetici ile sorunlar yaşadığı ve daha sonra mahkemelik olduğu anlaşıldı. Yerel mahkeme kararı 2016 yılında AYM'ye taşındı. AYM'nin 14 Ekim 2020'de yayınlanan kararında ise işyerinde mail üzerinden yaşanan taciz ve baskı iddialarına yer verilen mail örnekleri yer aldı.

TÜM REZİLLİKLERİNİ ANLATACAĞIM: Üçlertoprağı'nın aynı işyerindeki avukat kadın arkadaşına “Hayatımdan çık ve geri dönme senden bıktım”, “Annenle konuşacağım merak etme tüm rezilliklerini anlatacağım”, “Her şey ortaya çıkacak, kendi hırsların için neler yaptığını en yakınların da bilsin”, “Senin yarattığın tipler bunlar, ama adam ederim”, “Sana ispat olsun, kendisi bulamadığı için sevgilisi A'yı seferber etmiş” şeklinde mailler attığı tespit edildi.

YORULDUM MAİLLERİNDEN, ASABIM BOZULUYOR: Kadın arkadaşının ise cevaben, “Ben senin hayatında değilim, çok oldu çıkalı dönmek gibi bir niyetim de yok, beni böyle taciz ederek İ.E ile konuşturamazsın”, “Rezil sensin, buyur konuş, bana bir daha böyle mail atma”, “Benim üzerime bu kadar gelme, kendini kontrol etmeyi öğren”, “Yoruldum maillerinden, aşırı derecede asabım bozuluyor, çalışamıyorum” dediği AYM kararında yer aldı.

YÖNETİMDEKİ AKP'LİLER: TOSFED’in yeni yönetiminde eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Abdülkerim Gök ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Hayri Çavuşoğlu da yer aldı.