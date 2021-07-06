‘Tosuncuk’ dere yatağına kaçak villa yaptırmış

‘Çiftlik Bank’ üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya’da teslim olan ve Türkiye’ye getirilen Mehmet Aydın’ın bir vukuatı da ortaya çıktı. Aydın’ın 2016 yılında memleketi Giresun’un Espiye ilçesi Aydınlar köyündeki dere yatağına iki katlı ahşap kaçak villa yaptırdı.

BABASININ ÜZERİNE YAPMIŞ

Babası Murat Aydın adına kayıtlı villanın güvenlik kameralarıyla donatıldığı görüldü. Babasının 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından anne Fatma Aydın’a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Kaçak villa için ekiplerin yıkım çalışması başlatacağı öğrenildi.

MUHTARA TEHDİT MESAJLARI

Aydınlar’da Tosuncuk ile ilgili kimse konuşmazken, Mehmet Aydın’ın yıllardır köyüne gelmediği de öğrenildi.

Aydın’ın amcası köy muhtarı Yılmaz Aydın, gazetecilere açıklama yapmadı. Ayrıca ‘Çiftlik Bank’ mağdurlarının, muhtarı arayarak tehdit mesajları gönderdiği öğrenildi. (DHA)



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