Tosuncuk: Mağduriyetleri gidermek için mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın ikinci kez hakim karşısına çıktı. Yazılı savunma yapan Aydın, "Bazı çalışanlar iyi niyetimi suistimal etmiştir. Mağduriyetleri gidermek için mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle Brezilya'da teslim olmasının ardından Türkiye'ye iade edilerek, 7 Temmuz'da tutuklanan ve 2'si firari 20 sanıklı Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Aydın cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç, Cafer Çolak ve Koray Hasgül de hazır bulundu. Duruşmaya sanık ile müşteki avukatları da katıldı.

SAVUNMADA SESİ TİREDİ

Yazılı savunmasını okurken zaman zaman sesi titreyen Aydın, ortaokul mezunu olduğunu belirterek, suç örgütü kurduğu iddiasının asılsız olduğunu söyledi. Aydın savunmasında, hiçbir çalışanıma kanun dışı talimatta bulunmadığını savunarak, Türkiye'de el konulan mallarımın iadesini talep etti.

Duruşmada yazılı savunmasını tekrar eden Mehmet Aydın, kimseye garanti gelir vaadinde bulunmadığını, insanları riskler için uyardığını söyleyerek, “Projeme güveniyordum. Suç örgütü kurduğum iddiası asılsızdır. Ben hiçbir çalışanıma kanun dışı talimatta bulunmadım. Bazı çalışanlar iyi niyetimi suistimal etmiştir. Mağduriyetleri gidermek için mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum” dedi. Duruşma Aydın'ın yazılı savunmasını okumasıyla devam ediyor.

75 BİN 260 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’şar yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

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