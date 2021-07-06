‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın gece boyunca 7 saat ifade verdi

Ülkemizdeki çok sayıda kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan ‘Çiftlik Bank’ soruşturmasının kilit ismi Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusuna dün 22.00'de başlandı.

Polisin hazırladığı 60 sayfalık soruları tek tek cevaplayan Mehmet Aydın 7 saat sorguda kaldı. İfade sürecine dinlenmek için saat 05.00'de ara verilirken, sorgu sürecine saat 11.30’da yeniden başladı. Aydın’ın sorgulanma süreci devam ediyor.

Mağdur olduğunu iddia eden şikayetçilerin öne sürdükleri konularla ilgili suçlamalar yöneltilen Aydın'ın sorgusunun yarın sonlanmasının beklendiği ve Mehmet Aydın'ın yarın adliyeye gönderilmesinin beklendiği öğrenildi.