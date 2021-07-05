‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’a 60 sayfalık soru hazırlandı

Ülkemizin en büyük dolandırıcılık olaylarından birisini gerçekleştirdiği öne sürülen Çiftlikbank’ın kurucusu Mehmet Aydın 3 Temmuz akşamı uçakla Türkiye’ye getirildi.

Pazar gecesi emniyete götürülen Tosuncuk lakaplı Aydın’ın emniyetteki ilk gününde ifadesi alınmadı. Yanında alacak ve borçlarıyla şirket bilgilerinin bulunduğu 300 sayfalık evraklarla gelen Aydın’ın emniyete teslim ettiği belgeler pazar günü boyunca incelendi.

Polis ekipleri evrakların incelenmesine bugün de devam etti. Çiftlik Bank için hazırlanan müfettiş raporlarıyla evrakları karşılaştıran polisin incelemesi akşama doğru tamamlandı.

60 SAYFA SORU

Polis ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından Mehmet Aydın’ın sorgusuna bu akşam başlanması bekleniyor. Aydın’a sorulacak soruların 60 sayfa olduğu öğrenildi. Mehmet Aydın’ın perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

SÖZCÜ’YE AÇIKLAMIŞTI

Mehmet Aydın teslim olmadan SÖZCÜ'ye avukatları aracılığıyla gönderdiği açıklamada şunları söylemişti:

– Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

– Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık.

– Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

ELİMDEN GELENİ YAPTIM AMA…

– Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.

– Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU…

1991 Bursa doğumlu Çiftlik Bank'ın kurucusunun beraberinde milyonlarca doları yurt dışına götürüldüğü iddia ediliyor. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Interpol'ün “Most Wanted” yani “en çok aranan” listesine girmişti.

Interpol’ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR

İlk kuruluşunda oyun olarak hizmet veren Çiftlik Bank daha sonra yüzbinlerce kullanıcısı olan bir yatırım haline dönüştü. Yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın alan ve düzenli ziyaretler ile gerçek para kazandırmayı vaat eden Çiftlik Bank, kullanıcılar tarafından popüler hale geldi.

Yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

TÜM SANIKLARA TAHLİYE

Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istendi. Ancak İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Temmuz 2019'da yapılan duruşmada 11’i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının tüm sanıklar tahliye edildi.

“ARTIK PARASI YOKTUR”

Mehmet Aydın ile 6 ay Arjantin, Uruguay ve Brezilya’da yaşayan Cudi Cumhur Yurdakul, 22 Ocak’ta SÖZCÜ Yazarı İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada “Artık parası yoktur” demişti.