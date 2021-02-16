Trabzon AKP’de gerginlik bitmiyor… AKP Başkan adayı kongre öncesi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla saat 14.30’da gerçekleştirilecek olan AKP Trabzon İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi öncesinde şok bir gelişme yaşandı.

Erdoğan tarafından Sezgin Mumcu’nun aday gösterilmesine rağmen adaylıktan vazgeçmediğini açıklayan Metin Kaya akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Kaya’nın neden gözaltına alındığı konusunda yetkililerden bir açıklama yapılmadı. Kaya, hafta sonu kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı il başkanlığı seçimi için hazırlattığı 6 araç ile karşılamıştı.

EMNİYET SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Aynı zamanda Trabzon Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı da olan Metin Kaya, İl Kongresi’nde aday olmasının engellendiğini ve basın açıklaması yaptırılmadığını iddia etmişti. Kaya’nın önce otelde yaptığı toplantıyı polisin engellediğini daha sonra da Gazeteciler Cemiyeti’nde yapmak istediği basın açıklamasına valiliğin izin vermediğini ileri sürerek, sokakta adaylığını açıklamıştı. Yaptığı açıklamada da AKP yönetimi ile valiliği eleştiren Kaya hakkında Trabzon Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından sabıka kayıtlarını açıklayıp, suç duyurusunda bulunulacağını belirtmişti.

SON AÇIKLAMASINDA YOLUNDAN DÖNMEYECİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Kongre öncesinde açıklama yapan Metin Kaya, “Yapılan tüm engellemelere rağmen davamdan asla vazgeçmedim ve geçmeyeceğim. Ben Metin Kaya olarak halkımıza hizmet için, sessizlerin sesi, kimsesizlerin nefesi, siyaset yapmak isteyenlerin hevesi olmak niyetiyle yola çıktım. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefleri doğrultusunda, AK Parti Trabzon İl Başkanlığına Adayım” diye konuşmuştu.

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