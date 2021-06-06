Trabzon AKP’yi karıştıran el…

Yomra Belediye Meclisi’nde 2 Haziran günü yapılan toplantıda Sancak Mahallesindeki benzin istasyonunun satışı için Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yetki verilmesi oylandı. 8 AKP’li üyenin 7’si teklifi kabul etmezken, 6 İYİ Partili üye ile AKP’li Tülay Adanur evet oyu kullandı. Adanur’un evet oyu için el kaldırması gruptaki arkadaşlarını şaşkına çevirdi. AKP Meclis Üyeleri ret oylarının tekrar sayılmasını istedi. Evet ve hayır oyu veren isimler tek tek okundu. Başkan Mustafa Bıyık’ın da evet oyu vermesiyle satış yetkisinin belediye başkanına verilmesi teklifi meclisten geçmiş oldu.

EVET DİYEN AKP’Lİ ÜYEYE SORUŞTURMA

Yomra Belediye Meclisinde gündeme gelen benzin istasyonu arazisi satış kararı Tülay Adanur'un oyuyla meclisten geçmesi AKP Grubunu karıştırdı. Grup kararına uymayan Adanur hakkında parti tarafından soruşturma başlatıldı. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Bayındır, “Almış olduğumuz bir grup kararı vardı. 2017'de de bu karar alınmış ancak kayıtlara geçmemişti. Biz 2017'deki kararımızın arkasındaydık. Tülay Hanım grup kararına uymadı. Bundan sonraki süreç nasıl ilerler bilemeyiz. Sonuçta siyasi bir etik vardır. Bir grup kararı alınmışsa onu uygularız mecliste. Ama arkadaşımız gruptan farklı hareket etti” diyerek kendilerinin de şaşkın olduğunu söyledi. Tülay Adanur ise, İl Başkanlığının vereceği her türlü karara saygılı olduğunu belirtti.

İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

31 Mart’ta Yomra’da seçimlerin kaybedilmesinden dolayı kentte eleştirilen AKP İlçe Başkanı Avni Adanur, yaşanan son gelişmeler üzerine istifa dilekçesini İl Başkanlığına sundu. İlçe Başkanı Adanur, istifasıyla ilgili açıklama yapmazken İl Başkanı Sezgin Mumcu her iki olay hakkında yaptığı açıklamasında, “Gerekli soruşturmaları başlatacağız. İlçe Başkanı istifasını verdi. Biz de onu işleme koyduk. Siyasi Hukuk İşleri Başkanımız Yomra'da vekâlet edecek. Daha sonra Genel merkezimizle de teşkilat başkanlığımız buraya koordinatör gönderecek. Onun eşliğinde koordinatörümüzle Yomra'yı tekrar şekillendireceğiz” dedi.

GELECEK PARTİSİ, EVET OYU VEREN ADANUR’U TEBRİK ETTİ

Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, AKP grubunun almış olduğu grup kararına uymayarak, farklı oy kullanan meclis üyesi Tülay Adanur’u tebrik etti. Belediye Meclislerinde partilerin kendi içlerinde grup kararı alabileceğini belirten Velioğlu, “Bu kararlar uyulması mecburi mutlak kararlar değil, oy kullanma hakkının sahibi meclis üyeleri için tavsiye niteliğinde ki kararlardır. Belediye meclis üyelerinin, alınacak kararlarda verecekleri oylarını bireysel düşünceleri ve özgür iradeleri ile vermeleri anayasal görevleridir. Şehri ve İlçesi için Özgür İradesiyle, doğruluğuna inandığı oyu veren Belediye Meclis Üyesini tebrik ediyor ve bu tavrının tüm meclis üyelerine de örnek teşkil etmesini diliyorum. Bu örnek davranışın diğer meclis üyelerine korku salmak için cezalandırılması gerektiğini söyleyenleri de Türk Demokrasisinin ve Milletimizin vicdanına havale ediyorum” ifadelerini kullandı.