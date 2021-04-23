Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda taciz skandalı

Yargıya taşınan taciz olayı iddialara göre; TTSO'da 15 yıldır çalışan 2 çocuk babası E.Ç (38) aynı serviste çalıştığı L.Y (35) adlı kadını sosyal medyadan taciz ve şantaj edip, iş çıkışlarında takip etti.

Yaklaşık bir yıl süren bu olayın ardından genç kadın önce eşine sonra da TTSO yönetimine bu durumu bildirdi. Yönetimde her ikisinin de çalıştığı birimleri değiştirdi.

Ancak E.Ç’nin tacizlerine devam etmesi üzerine L.Y., kendisine gönderdiği mesajları delil olarak gösterip şikayetçi oldu.

1 YIL TAKİP ETMİŞ

Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan genç kadın, sanıkla bir dönem aynı serviste çalıştıklarını belirterek, “Bitişik masalarda çalışıyorduk. Son 1 yıldır beni yakinen takip etmiştir. Nerede olursam yanıma gelmiştir. Bu durumu bütün yöneticilere bildirdim. Bunu üzerine 18 Mart’ta benim birimimi değiştirdiler. Daha önce de kendisi benimle fotoğraf çektirmiştir, bu sırada bana sarılmıştır. Ben kendimi çektim ve rahatsız olduğumu ona söyledim. Bu sarılma, kesinlikle iyi niyetli değildi. Etrafta da hiç kimse yoktu” diyerek kendisine gönderilen taciz ve şantaj içerikli mesajları delil olarak gösterdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Taciz ve şantaj suçlamasıyla yargılanan E.Ç., ise üzerine atıla suçlamaları kabul etmedi. E.Ç., savunmasında L.Y.’nin iş arkadaşı olduğunu söyleyerek, “Aynı birimde çalışmamızdan dolayı birlikte vakit geçirirdik. 2 yıl önce aramıza bir dargınlık girdi. Söz konusu mesajlarda şantaj ve cinsel taciz kastım bulunmamaktadır. 14 Şubat benim doğum günümdür. L.Y. ve diğer arkadaşlar bana sürpriz yapmışlardır. Bu nedenle onunla hatıra fotoğrafı çekindik. Kesinlikle kendisine sarılmadım. Belki elim omuzuna dokunmuştur. Cinsel bir amaçla yapmadım. Ayrıca, kendisi bir yıl boyunca takip ve rahatsız etmedim” diye konuşarak beraatini istedi.

GENÇ KADININ EŞİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada L.Y.’nin eşi Z.Y. de (41) tanık olarak dinlendi. Z.Y., geçen yıl 14 Şubat tarihinde eşine sanık tarafından “İyi ki varsın” diye bir mesaj geldiğini ancak anlam veremediklerini dile getirdi. Yaşanan bu olay üzerine kurumu arayarak olayı anlattığını vurguladı. Bir süre sonra eşi ve sanığın çalıştıkları birimlerin değiştiğini öğrenen Z.Y,; “Yöneticiye idari soruşturma başlatıldı mı diye sordum. bana konuyla ilgilenecekleri söylediler. Yaklaşık 1 ay sonra eşimi almak içim iş yerine gittim. Eşim korkarak arabaya binince ne olduğunu sordum. Bana E.Ç’nin kendisini takip ettiğini söyledi. Yaklaşık 15 dakika sonra sanık yanımızdan geçip yolun karşısına geçti ve bir süre daha bizi gözetledi. Eşimin bu olay nedeniyle psikolojisi bozuldu. Birim değişikliği yapılarak sanığın korunduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme, gelmeyen tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Öte yandan, taciz ve şantaja maruz kalan genç kadın ile eşi, TTSO yönetiminin olayı üstüne gitmek yerine isimleri karalanmasın diye olayı üstünü örtmeye çalıştıklarını iddia etti. Olayı haber yapan bazı yerel basın kuruluşları ise bir süre sonra haberi internet sitelerinden kaldırdığı ileri sürüldü.