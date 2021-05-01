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Trabzon’da 1 Mayıs yürüyüşüne müdahale: 9 gözaltı, 1 yaralı

Trabzon'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş yapmak isteyen 12 kişilik gruba polis ekipleri müdahale etti. Yaşanan arbede sonucu gruptakilerden biri hafif şekilde yaralanırken, 9 kişi de gözaltına alındı.

Güncellenme: 18:32, 01/05/2021
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Trabzon’da 1 Mayıs yürüyüşüne müdahale: 9 gözaltı, 1 yaralı

Kentte 2 NO’lu Beşirli Mahallesi’nde toplanan çoğu üniversite öğrencisi grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Atatürk Alanı’na kadar yürümek istedi. Polisin, grubun yürüyüş yapmasına izin vermemesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu gruptaki kişilerden B.D. adlı kişi hafif şekilde yaralandı. Ekiplerin müdahale ettiği gruptan 9 kişi, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yaralı B.D., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. DHA

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