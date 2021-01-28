Trabzon’da AKP adaylığı engellenen Kaya için suç duyurusu

Trabzon Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Metin Kaya, 15 Şubat’ta yapılması planlanan AKP 7. Olağan İl Kongresi’nde aday olmasının engellendiğini ve basın açıklaması yaptırılmadığını iddia etti. Kaya’nın önce otelde yaptığı toplantıyı polisin engellediğini daha sonra da Gazeteciler Cemiyeti’nde yapmak istediği basın açıklamasına valiliğin izin vermediğini ileri sürerek, sokakta adaylığını açıklamıştı. Yaptığı açıklamada da AKP yönetimi ile valiliği eleştiren Kaya’ya cevap Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nden geldi.

SUÇ KAYDINI AÇIKLADILAR

Trabzon Emniyet Müdürlüğü sosyal medyadan Trabzon Valiliği’ne ait hesabı da etiketleyerek yaptığı açıklamada, AKP İl Başkanı adayı olan Metin Kaya’nın suç kaydını açıkladı. Emniyetten yapılan açıklamada, “Bu şahıs, geçmişte işlemiş olduğu bir çok suçtan dolayı adli makamlarca yargılanmış, hakkında adli ve idari işlemler yapılmış ve mahkumiyet cezası almıştır. Bu kişinin aynı tür eylemlerine yakın zamanda da devam ettiği bilinmektedir. Şahsın emniyet güçlerine ve kamu otoritesine karşı alenen sarfettiği bu sözleri ile bir siyasi partinin kongresinden istifade etmek suretiyle istismar çabası içerisinde olduğu değerlendirilmektedir. Anılan şahsın yukarıda bahsedilen amaçlarına matuf olarak kamusal tüm imkanları seferber etmeye çalıştığı da açıktır” denildi.

Açıklamanın son kısmında ise Kaya’nın, organize suç örgütü kurmak, iş ve çalışma hürriyetini ihlal, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, kasten yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret, mala zarar verme, seçim kanununa muhalefet suçlarından mahkumiyet cezaları aldığını belirterek, hakkında kamu görevlilerine hakaretten suç duyurusunda bulunulacağını dile getirildi.