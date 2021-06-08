Trabzon’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Ercan Uçar yönetimindeki cip, Rize’den Trabzon istikametinde ilerlerken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonrası yolun sağ şeridinde bulunan H.Ç.'ye ait araca arkadan çarparak kontrolünü kaybetti. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, B.Y. idaresindeki belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Kazanın ardından ağır yaralanan 23 yaşındaki Ercan Uçar ve 20 yaşındaki Ayşenur Uçar bulundukları araçtan çıkarılarak KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç çift, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Belediye otobüsünde bulunan yolculardan F.N.Y (25)., Ö.A. (37), G.Z.E. (32) ve C.T. (19) hafif şekilde yaralandı. (İHA)