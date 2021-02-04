Trabzon’da ilginç olay: Cenazeler karıştı…

Almanya'da 1 hafta önce corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Özdemir ile yine aynı ülkede, öğrenilemeyen nedenle vefat eden Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazeleri, yurt dışındaki işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Mustafa Özdemir'in yakınları Trabzon Havalimanı'nda teslim aldıkları cenazeyi, salgın önlemleri eşliğinde Akçaabat ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde toprağa verdi.

Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım'ın yakınları ise kente getirilen cenazeyi teşhis etmek için morga gitti.

Ancak cenazenin Yıldırım'a ait olmadığı belirlendi. Yapılan araştırmada, cenazelerin karıştığı saptandı.

Yıldırım'ın cenazesinin Trabzon'da toprağa verildiği, Mustafa Özdemir'in cenazesinin ise Elazığ'a getirildiği tespit edildi. Morga teşhis için giden Yıldırım'ın yakınları, Özdemir corona virüsten yaşamını yitirdiği için karantinaya alındı.

Akçaabat ilçesindeki mezar yeniden kazılıp, Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesi çıkarılarak Elazığ'a yollandı. Mustafa Özdemir'in cenazesi de Trabzon'a gönderildi. Mustafa Özdemir'in cenazesi Akçaabat'ta toprağa verildi.

CENAZELERİ KARGO ŞİRKETİNİN KARIŞTIRDIĞI İDDİASI

Trabzonlu Mustafa Özdemir’in cenazesinin özel kargo şirketi aracılığıyla uçakla Almanya’dan İstanbul aktarmalı Elazığ’a, Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazesinin de yine aynı aktarmayla Trabzon Havalimanı’na gönderilip teslim edildiği belirtildi.

Özdemir ve Yıldırım aileleri, yurt dışındaki kargo şirketince tabutlara yanlış isim bilgilerinin yer aldığı etiketlerin konulması sonucu karışıklığın yaşandığını ileri sürdü.

Ailelerin, cenazelerin karışmasıyla ilgili şikayette bulunacağı belirtildi.

“İLGİLİ FİRMA BİZ DEVREYE GİRMEDEN CENAZEYİ TRABZON’A GÖTÜRMÜŞ”

Elazığ Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, dün gece saatlerinde Almanya’daki cenaze sahiplerinden birini kendisini aradığını ifade ederek şunları söyledi:

* Cenazelerin karıştığını belirterek yardım istedi. Biz sabah devreye girmeden, ilgili firma gelip yanlışlığı görünce buradaki cenazeyi alıp Trabzon’a götürmüş.

* Trabzon’daki cenaze ise gerekli izinler alınıp mezardan çıkarılmış. O cenaze de buraya getirilip sahibine teslim edilecek.

Yakınları karantinada olan Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazesinin kente ulaştıktan sonra ilçeye bağlı Yukarı Demirci köyünde defnedileceği öğrenildi. DHA