Trabzon’da 836 yer karantinaya alındı

Corona virüsü vakalarının 100 binde kişi başına en çok görüldüğü illerden biri olan Trabzon’da alınan tedbirlere rağmen karantina kararları alınmaya devam ediliyor. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, vatandaşları kurallara uymaları için uyardı.

836 YERDE KARANTİNA VAR

Vali Ustaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli hemşehrilerim, ilimiz genelinde 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle-cadde olmak üzere toplam 836 yerde karantina uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Trabzon Valiliği de ‘HedefMaviKategori’ etiketini kullanarak vatandaşlar yaptığı uyarıda “Kurallara uyulan hiçbir alan riskli değildir” ifadelerini kullandı.