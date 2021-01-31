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Trafikte üç kadını sopayla döven adamın cezası belli oldu

Mersin'de trafikte üç kadına şiddet uygulayan Ali G.'ye (57) toplam 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi, ceza, para cezasına çevrilerek ertelendi. Karara tepki gösteren avukat Hibe Gökalp, üst mahkemeye itiraz ettiklerini söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:35, 31/01/2021
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Olay, geçen yıl 28 Nisan Salı günü merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle 2’nci Çevri Yolu üzeri Kale kavşağında meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K., trafikte baba ile kızıyla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada üç kadın sopayla saldırıya uğradı.

Olayın ardından polise giderek, baba ve kızından şikayetçi oldu. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, baba ile kızını polis merkezine getirdi. Her 2 tarafın da ifadesi alınırken, doktordan raporlar alındı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, ifadelerinde ‘küfür’ iddialarında bulundular. (DHA)

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