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Trafo bomba gibi patladı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde trafoda meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Mahallede korkuya yol açan patlama sonrası trafo çevresindeki yollar bir süre trafiğe kapatıldı.

Güncellenme: 08:38, 09/02/2021
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Trafo bomba gibi patladı

Kuvvetli fırtına esnasında Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir trafoda patlama sesi duyuldu. Trafoda yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, korku içinde itfaiye ve TREDAŞ'a ihbarda bulundu. Bölgeye gelen TREDAŞ elektrik keserken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, yolu trafiğe kapattı.
Büyük panik yaşadıklarını ifade eden Göktuğ Bülbül, “Sanki bomba patlamış gibi bir ses duyuldu. Ardından trafoda dumanların yükseldiğini gördük. Korkudan nereye kaçacağımızı şaşırdık. Arkadaşımız da sonra itfaiyeyi aradı” diye konuştu. (İHA)