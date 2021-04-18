Traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü: Pusuya düşürülüp, darp edildim

Kaza, 13 Nisan’da Yumurtalık ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Organik gübre üretimi ve zirai danışmanlık işiyle uğraşan Refik Vural, müşterisinin ürünleri kontrol etmek için otomobiliyle yola çıktığı sırada karşı şeritten gelen traktörle kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı ise otomobil içinde bulunan kamera tarafından anbean kaydedildi.

Refik Vural, traktör sürücüsünün kasıtlı olarak aracına çarptığını iddia ederek, kazanın ardından otomobilinden indikten sonra kimliği belirsiz bir grup genç tarafından sopalarla darp edildiğini öne sürdü. Darp raporu aldıktan sonra hukuk mücadelesi başlatan Vural, daha önceden de darp edildiğini ve olayı gerçekleştirenler ile traktörle öldürmeye teşebbüs eden kişiyi yönlendirenin Yeşilköy Mahallesi’ndeki komşuları M.G. olduğunu söyledi.

DİREKSİYONU KIRARAK ÜZERİME SÜRDÜ

Refik Vural, M.G. ile aralarında geçmişten bu yana çeşitli nedenler yüzünden anlaşmazlık olduğu ve mahallede M.G.’ye karşı olduğu için kendisine kin beslendiğini ileri sürdü. Kaza günü yaşananları anlatan Vural, şunları söyledi:

– Komşu mahalleden geçtim, tarlada bir saat durduktan sonra dönüşe geçtim. Bir motosikletlinin yol kenarında beklediğinden şüphelendim ama ilerlemeye devam ettim. Sonra bir kuşa çarptım ve durdum. Bakmak için aşağı inip otomobilime bindikten sonra motosikletli kişi tekrar geldi. Sonra ben yoluma devam ettim. Karşıdan gelen bir traktör, şeridinden çıktı. Ben sağa doğru biraz daha yanaştım, 2-3 metre kala direksiyonu kırarak üzerime sürdü. Şoku atlatıp kapıyı açmaya çalıştığımda kapının sıkışmış olduğunu gördüm. Dışarı çıktım. Bana çarpan traktör sürücüsü yerde kıvranıyordu. Telefonla jandarmayı aradım, ambulans talep ettim. Sonra sağdan soldan eli sopalı çocuklar çıktı ve bana saldırmaya başladılar. Geriden gelen motosiklettekiler de beni darp etti.

ADAM TOPLAYIP GELECEKLERİNİ SÖYLEDİLER

– Yol kenarında gördüğüm motosikletli kişiler de ne zaman, nereden geçeceğimi belirlemem için keşif yapıyordu. Traktörü kullanan kişiye de haber veriyordu. Kazadan bir şekilde sağ çıktım ancak beni bu şekilde öldürmeye çalıştılar. Beni darp ettikten sonra kaçtılar. Ben de arkalarından bir süre gidip, “Hani beni öldürecektiniz?” diye bağırdım. Sonra adam toplayıp geleceklerini söylediler. Bir daha da görmedim. Ambulansla hastaneye gidip, darp raporu aldım. Özellikle M.G. hakkında şikayetçiyim. Adaletin tecelli etmesini, bu mahallenin de eski haline dönmesini istiyorum.

EVİME BİR OTOBÜS DOLUSU ÇOCUK GÖNDERDİ

– M.G., kendisini eleştiren kişileri tehdit ediyor. Daha önce de sosyal medyadan eleştirel paylaşımlar yapan yeğenleri ve mahalledeki bir kız darp edildi. 2018’de muhtar adayı olduğumu açıklamadıktan sonra tehdit ve tepkiler arttı. 2020’nin Eylül ayında bu kez de namusuma dil uzatılıp, evime baskın yapıldı. O gün evime otobüsle gelen onlarca çocuk tarafından darp edildim. Hatta ellerindeki orakları, karnıma saplamaya çalıştılar. Ben de içeriden av tüfeğiyle havaya ateş açmasaydım, bu röportajı yapamıyor olacaktım. Orakla saldırırlarken güvenlik kamerası görüntüleri de var. O zamanlarda da şikayetçi oldum ancak yaşları küçük olduğu için dava süreci uzadı. Azmettirici M.G.’ye delil yetersizliği olduğu için hiçbir işlem yapılmadı. (DHA)