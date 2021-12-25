Trenler kaza yapıyor TCDD kusuru üstlenmiyor

Tren kazaları sonucu meydana gelen maddi zarar, TCDD ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında krize neden oldu.

Veli TOPRAK

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Sayıştay, şimdiye kadar tüm kaza zararlarının TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından karşılandığına dikkat çekti “Zararın kusur oranına göre TCDD tarafından karşılanması gerekir'' dedi. Sayıştay'ın denetim raporunda, iki şirket arasındaki ‘kusur oranı' ilişkin detaylar yer aldı ve şöyle denildi:

MASRAFI KİM ÜSTLENECEK?

“Tren kazaları sonucunda kusur oranlarını belirlemeye yönelik olarak TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. bünyelerinde oluşturulan komisyonların genellikle farklı sorumluluk oranları belirledikleri, bu nedenle zararın hangi tarafa rücu edilmesi gerektiği yönünde iki şirketin anlaşmaya varamadıkları anlaşılmıştır. Mutabakat sağlanamaması sonucu çoğunlukla TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından karşılanmış bulunan kaza giderlerinin TCDD'ye fatura edilememesi ve şirketin masrafı üstlenmek zorunda kalmasıyla sonuçlanmaktadır. Biri altyapı işletmecisi diğeri tren işletmecisi olan iki şirketin kendi bünyelerinde oluşturdukları komisyonların sorumluluk oranı tespitinde farklı sonuçlara ulaşması normal görülebilirse de, iki şirket arasında mutabakat sağlanamaması mali külfetin genellikle TCDD Taşımacılık A.Ş. üzerinde kalmasına yol açmaktadır.”