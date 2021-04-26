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TSİP kurucusu Ahmet Kaçmaz hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi kurucusu ve genel başkanı Ahmet Kaçmaz bu sabah çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 12:18, 26/04/2021
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TSİP kurucusu Ahmet Kaçmaz hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi'nde eşi Gülsin Kaçmaz ile birlikte yaşayan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) kurucusu ve 16 yıl süresince genel başkanlığını yapan 83 yaşındaki Ahmet Kaçmaz yaklaşık iki hafta önce evinde fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Böbrek ve kalp yetmezliği nedeniyle durumunun ağırlaştığı belirtilen Kaçmaz'ın yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Kaçmaz bu sabaha karşı 08.00'de hastanede yaşamını yitirdi. Kaçmaz'ın aile dostlarından Hikmet Yıldız “Bir zamanların Türk siyasetine önemli hizmetleri bulunan çok değerli ve önemli bir insanı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Kaçmaz'ı çok sevdiği ve son yıllarını geçirdiği Akyarlar Mahallesi'ndeki Kemer Mezarlığı'nda yarın öğle saatlerinde son yolculuğuna uğurlayacağız” dedi.

Foto: SÖZCÜ / Ahmet Kaçmaz 12 Mart döneminde TSİP'in kuruluş çalışmalarına katıldı.

BİR DÖNEM İSVEÇ’TE MÜLTECİ OLDU

Ahmet Kaçmaz, TSİP'in kurulduğu 1974'den, kapandığı 1990'a kadar genel başkanlık görevini yürüttü. 12 Eylül sonrası yurt dışına gitti. İsveç'te siyasi mülteci oldu. Parti çalışmalarını yakından yürütmek için Almanya'da yaşadı. TCK’dan 141-142'nin kalkması sonrası ülkeye döndü.

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Yayınlanma Tarihi:12:15,