TTB, 104 gündür yanıt alamadığı çağrıyı yineledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu akşam yaptığı “Türkiye; 100 milyon doz Sinovac ile, 90 milyon doz Biontech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmalar imzalanmıştır” açıklamasından kısa süre sonra TTB'nin Tiwitter hesabından, “Sağlık Bakanlığı aşı çalışma bilgilerini paylaşma talebimize 104 gün, 10 saat, 27 dakika, 35 saniyedir yanıt vermedi” paylaşımını yaptı.

AŞI SÜRECİYLE İLGİLİ TALEPLER

TTB, Covid-19 aşılarının değerlendirme sürecinde Bağımsız Bilimsel Kurulların görev almasını isteyerek şunları talepleri dile getirdi;

* Acil kullanım onay süreçleri şeffaf ve denetlenebilir olmalı.

* Değerlendirme süreçlerinde çıkar çatışması olmayan bilim insanlarından oluşan Bağımsız Bilimsel Kurullar görev almalı.

* Değerlendirme kriterleri ile aşıların etkinlik ve yan etkilerini içeren sonuçlar, ayrıntılı raporlar la kamuoyuna açıklanmalıdır.