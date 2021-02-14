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TTB: 3 sağlık çalışanı daha Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Kılıç, Gaziantep'te çalışan Eczane Teknisyeni Sakine Kılıç, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan Fizyoterapist Adem Hacıoğlu'nun Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Güncellenme: 22:43, 14/02/2021
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TTB: 3 sağlık çalışanı daha Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 3 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirildiğini duyurdu.

TTB’nin açıklamasına göre; Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kaya Kılıç, Gaziantep’te çalışan Eczane Teknisyeni Sakine Kılıç, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan Fizyoterapist Adem Hacıoğlu, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

2 AYDA 52 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 372’ye çıktı. Aşılama sürecinin başladığı 2021’in ilk 2 ayında 52 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Bahçeşehir Üniversitesi beyin Bülent Ecevit Üniversitesi Corona Diyarbakır Gaziantep Sağlık Zonguldak
Yayınlanma Tarihi:22:39,