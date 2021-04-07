TTB, Aile Sağlığı Merkezleri için harekete geçti

TTB, uygunsuz mekanları olan, apartmanların bodrum katı ve güneş görmeyen kör cephelerinde kiralanan alanlarda hizmet veren Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) için harekete geçti. TTB Aile Hekimliği Kolu sekreteri Sibel Uyan, düzenlediği basın toplantısında her iki ASM'den sadece birinin devletin malı binalarda hizmet verdiğini belirtti.

Uyan, “Çalışanların ve halkın sağlığı hiçe sayılıyor. ASM'lerin sadece yüzde 10'u Covid-19 tedbirlerini uygulamaya elverişli. Elverişli koşullar olmadığı için daha az hasta bakma, çalışma saatlerini değiştirme, kanser hastalıkları, çocukların erken tanı ve tedavileri gibi bazı sağlık hizmetleri ertelenmek zorunda kalınıyor” dedi.

“MEKANSIZ ASM'LER HİZMET YAPILMASINI ENGELLİYOR”

Uyan, güvenli alanların oluşturulmasının devletin görevi olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı; “Mekânsız ASM'ler koruyucu sağlık hizmetlerinin gereği gibi yapılmasını engelliyor. Hizmet sunumu açısından güvenli alanların yeterli uygunlukta ve eşit standartlarda olmasını sağlamak devletin görevidir. ASM'ler kamuya ait mekanlarda, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan depreme dayanıklı binalarda ve yeterli donanım sağlanarak inşa edilmeli, depreme dayanıklı olmayan binalar güçlendirilmeli. Mobil sağlık hizmeti verilen kırsal bölgelerde Sağlık Bakanlığı tarafından uygun mekanlarda binalar yapılmalı ve donanımı sağlanmalı.”

10 YILDA BİN ASM YAPILAMADI

Aile hekimliğinin kamusal bir hizmet olduğunu ve kamu binalarında sunulması gerektiğini söyleyen Uysal, “45 günde Atatürk havalimanına bin yataklı hastane yapılırken, 10 yılda bin ASM, 6 bin muayene odası yapılamadı. Şehir hastanelerine 1 yılda ödenen 16 milyar lira ile 16 bin ASM yapılabilir” şeklinde konuştu.

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