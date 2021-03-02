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TTB: Eski ‘normale’ dönme koşullarını göremiyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB), aşılama oranı ve hızının düşük olmasına karşı mutant virüs vakalarının giderek arttığını belirterek, "Eski 'normale' dönme koşullarını göremiyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:16, 02/03/2021
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TTB: Eski ‘normale’ dönme koşullarını göremiyoruz

Türk Tabipleri Birliği, vaka sayılarında artışa karşı alınması gereken önlemlere dair önerilerini paylaştı.

Yapılan test sayıları düşerken yeni vaka sayısının 6 binlerden 9 binlere çıktığını belirten TTB, “Aşılama oranımız ve hızımız ise çok düşük. Mutant virüs vakaları giderek artıyor. Eski “normale” dönme koşullarını göremiyoruz” açıklamasında bulundu.

TTB’DEN ÇAĞRI

Etkili bir pandemi mücadelesi için TTB tarafından şu öneriler paylaşıldı:

*Günlük test sayısı artırılmalıdır. Aşılama ve mutant virüse yönelik veriler şeffaflıkla açıklanmalı, bilimsel çalışma yapılmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Bölge tabanlı, katılımcı yeni pandemi mücadele programları geliştirilmelidir.

*Toplumsal bağışıklık için aşılanma oranları ve hızı arttırılmalıdır. Okullar için bilimsel olarak önerilen önlemler alınmalıdır. Kısıtlamalar nedeniyle daha da yoksullaşan yurttaşa mutlaka yeni sosyal ve yaşanabilir ekonomik tedbir paketleri uygulanmalıdır. Siyaset ve ekonomik çıkarlar insan yaşamının ve bilimin önüne geçmemelidir.

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