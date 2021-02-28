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TTB: Mutant virüs oranlarında ciddi bir artış var

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sahadan alınan bilgilere göre mutant virüs oranlarında ciddi bir artış olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı güncel tüm verileri açıklamalı, yeni vaka artışına yönelik mücadele stratejisini kamuoyu ile paylaşmalıdır" çağrısında bulundu.

Güncellenme: 22:56, 28/02/2021
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TTB: Mutant virüs oranlarında ciddi bir artış var

Türk Tabipleri Birliği, corona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili sahadan edindiği izlenimi paylaştı.

TTB’nin açıklamasında, “Sahadan mutant virüs oranlarında ciddi bir artış olduğu bilgileri gelmektedir. Sağlık Bakanlığı güncel tüm verileri açıklamalı, yeni vaka artışına yönelik mücadele stratejisini kamuoyu ile paylaşmalıdır” ifadelerine yer verildi.

BAKAN KOCA DA ARTIŞI VURGULAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği son basın toplantısında mutasyonlu virüsün özellikle Doğu Karadeniz'de Samsun ve Ordu'da arttığını belirterek, “İngiltere mutantı dediğimiz özellikle en yaygın olan virülansı üzerine etkisinin daha olmadığı ama bulaşıcılığının arttığını bildiğimiz bir mutant daha yaygın” açıklamasında bulunmuştu.

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