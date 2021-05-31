TTB, okulların açılma kriterlerini sıraladı

TTB Ülkemizde ilkokul öğretmenlerinin yaklaşık yüzde 90'ının en az bir doz Biontech aşısı olduklarını, bu aşının tek dozda dahi, enfeksiyondan yaklaşık yüzde 70 oranında koruma sağladığını belirterek “Öğretmenlerimiz, güvenli bir şekilde ve gönül rahatlığı ile özlemle bekledikleri öğrencilerine kavuşabilirler” açıklaması yaparak okulların açılması için kriterleri ve açılan okullarda uygulanması gereken önlemleri sıraladı.

“OKULLAR İVEDİLİKLE AÇILMALI”

Pandemi kontrolü için çocuklardan daha fazla fedakârlık istenmesi, eğitim haklarının daha fazla ellerinden alınması ve sağlıklarına daha fazla zarar verilmesini isteyen TTB, “Çocuklarımıza bedenen ve ruhen sağlıklı bir gelecek borcumuz var. TTB olarak çocuklarımızın ve ailelerin yanındayız. Çocuklarımızın beden ve ruh sağlığı için, daha önce sunduğumuz kriterlere uyarak karar alınmasını, toplumun en savunmasız ve korumasız grubu olan çocukların haklarının ihlalinin artık sonlandırılmasını ve okulların ivedilikle açılmasını talep ediyoruz” denildi.

“12 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA MASKE MESAFEYE GEREK YOK”

TTB'nin yerleşim birimlerinde vaka sayısına bağlı olarak okulların açılması için sıraladığı kriterler şöyle;

* 12 yaş altı çocukların okul bahçesinde oynarken maske takmasına ve mesafe tutmasına gerek yoktur. 12 yaş üzerindeki gençler açık havada aralarındaki mesafeyi koruyamayacakları durumlarda maske takmalıdır.

* Okul öncesi kurumlar ve ilkokulların açık tutulması veya kapatılması kararı yerleşim birimindeki vaka sayısından bağımsız olarak ele alınmalıdır. İl veya ilçedeki tüm sektörler kapandığı halde vaka sayıları hala kontrol alınamıyorsa ve hastaneler ve yoğun bakımların kapasitesinin aşılmasından endişe ediliyorsa, ancak o zaman okul öncesi kurumlar ve ilkokulların kısa süre ile kapalı tutulması gündeme gelebilir. Okullar bir ilde EN SON kapanan, diğer sektörlerden ÖNCE, İLK açılan kurumlar olmalıdırlar.

* Öğrencilerin ve aşılanmamış öğretmenler hızlı test ile haftalık tarandığında ve sınıf mevcudu 15'in altında olacak şekilde seyreltildiğinde açık tutulabilir.

* Pandemi süresince tüm okullarda sürekli alınacak önlemler: Pencereleri açarak sınıfları ve öğretmenler odasını havalandırın. (Derste 20 dakikada bir, teneffüste sürekli) Öğretmenler bina içinde daima maske taksın. HES kodu takibi yapın, temaslı ya da hastalık belirtileri olan çocuk, öğretmen ve idareciler okula gelmesin. Eller sabunla yıkansın.