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TTB: Ölüm sayısı açıklananın 3,5 katı fazla

Türk Tabipler Birliği (TTB) Sağlık Bakanı’nın salgında yaklaşık 50 bin kişinin yaşamını yitirdiği ifadelerine, “COVID-19'a bağlı ölüm sayısı, 2020 yılında Bakanlığın açıkladığının en az 3,5 katı” değerlendirmesini yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 ölüm verilerini açıklamasını istedi.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 12:11, 24/06/2021
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TTB: Ölüm sayısı açıklananın 3,5 katı fazla

TTB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile TÜİK'in her yıl açıkladığı ölüm verilerini bu yıl açıklamamasını eleştirdi, verileri açıklamaya davet etti. Sağlık Bakanı'nın yaptığı “Salgın süresince salgından yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik” ifadelerinin gerçekleri yansıtmadığı belirtti.

“ÖLÜM SAYISI AÇIKLANANIN EN AZ 3,5 KATI” 

TTB paylaşımında “TÜİK 2020 ölüm verileri açıklanmadı. Pandeminin boyutları ve sonuçlarının şeffaf bir şekilde raporlanmadığını defalarca dile getirdik. Covid-19’a bağlı ölüm sayısı, 2020 yılında Bakanlığın açıkladığının en az 3,5 katı!” ifadelerini kullandı.

TÜİK “Ölüm ve ölüm nedeni” istatistiklerinin açıklanmasının ertelediğini duyurdu.

“ÖLÜMLER GİZLENEREK SALGINLA MÜCADELE EDİLEMEZ”

Ölümlerin gizlenmesinin toplum sağlığı için tehdit oluşturduğuna dikkat çekilen TTB paylaşımında şöyle denildi; “TÜİK'in işsizlik, enflasyon gibi verilerde yaptığı çarpıtmaları sağlık istatistiklerine de yansıtması ve COVID-19'a bağlı ölümlerle ilgili gerçek verileri gizlemesi toplum sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Ölümleri gizleyerek salgınla mücadele edilemez!”

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Yayınlanma Tarihi:11:57,