TTB: Sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesiliyor

Tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağından muaf olan sektörlerin listesinde bulunan kişilere e-Devlet üzerinden izin belgesi alması şartı getirilirken, yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman zaman sistemin çökmesi mağduriyet yarattı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de sağlık sektöründe yaşanan mağduriyetlere dikkat çekti.

TTB’den yapılan açıklamada, “Emeklerinin karşılığı verilmeden pandeminin tüm yükü sağlıkçıların omuzlarına yüklenmişken; sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesiliyor. Türkiye'nin her yerinde her zaman ve her güzergahta sağlık çalışanı kimliği yeterli görülmelidir” denildi.