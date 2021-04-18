TTB uyardı: Kademeli normalleşmeyle ölümler 4,7 kat arttı, çarkları durdurun!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), günlük corona virüsü tablosunda 318 kişinin hayatını kaybetmesiyle acı rekorun yaşanması ve haftalık vaka sayılarındaki dikkat çeken artışların ardından önemli uyarılarda bulundu.
1 MART’TAN BUGÜNE ÖLÜMLER 4,7 KAT ARTTI
Kademeli normalleşmeye geçilen 1 Mart’tan bugüne ölüm sayılarını gösteren grafiği paylaşan TTB, “Resmi rakamlarla dahi 1 Mart’tan bugüne ölümler 4,7 kat artıp 69’dan 318’e çıktı. Bu grafiği tersine çevirmek mümkün: Ekonomik destekle toplu çalışma (fabrika, atölye vb.) ve iş alanlarını (AVM, vb.) kapatın, zorunlu üretim dışında çarkları durdurun, ölümler dursun” çağrısında bulundu.