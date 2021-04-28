TTB’den dikkat çeken vaka ve vefat sayısı açıklaması

Ülkemizde uygulanan yanlış salgın politikalarının sonuçlarını filyasyonda da görüldüğünü savunan TTB, filyasyonu öncelemeyen ve filyasyon yönteminin neden ve nasıl yapılması gerektiğinin önemini topluma aktarmayan anlayışın yurttaşlar arasında filyasyona güvensizliği de doğurduğuna dikkat çekti.

TTB, açıklamasında “Bir yılı geride bırakmamıza rağmen hâlâ etkili bir filyasyon yapılamadığını filyasyon çalışmalarına katılan sağlık çalışanlarının aktarımlarından da görüyoruz. Filyasyonda bilimsel algoritmalar uygulanmalı, tüm temaslılara test yapılmalı, testi negatif olanlara ilaç bırakılmamalıdır” görüşü dile getirildi.

“STANDART BİR FİLYASYON UYGULAMASI YOK”

Bulaşıcı hastalıkların kontrolünde kaynağa yönelik önlemlerin her zaman önem taşıdığına yer verilen TTB açıklamasında, “Hastaların ve temaslıların bulaştırma risklerinin devam ettiği süreçte toplumla temasları kesilmezse salgının sonlanması mümkün değildir” denildi. Standart bir filyasyon uygulanmaması, iller, ilçeler arası uygulama farklılıklarının filyasyonda çalışan sağlık çalışanlarında kafa karışıklığına neden olduğuna dikkat çekildi.

“TEMASLILAR FİLYASYON EKİBİNE BİLDİRİLMİYOR”

İktidarın pandemi sürecinde aldığı önlemlerin, insanları açlık, yoksulluk ve hastalık arasında seçim yapmaya zorladığı belirtilen TTB açıklamasında şu ifadeler dile getirildi:

*Toplumun izolasyon ve karantinaya tahammülü kalmadı. Temaslılar filyasyon ekiplerine bildirilmiyor. Geçen sene bazı ilçelerde bir hastaya ortalama yedi olan temaslı sayısı bir-ikiye inmiş durumda. Çünkü geçim derdi ön planda.

*İzolasyon ve karantinaya alınan temaslı ve hastalara verilen raporlar hâlâ maaşlarında kesintiye neden oluyor. İşverenler işyerlerinin kapanacağı korkusuyla çalışanlara bildirim yapmaması konusunda baskı yapıyor.

*Hane koşulları ev içi bulaşı önlemiyor. Hane koşulları uygun olmayan hasta ve temaslılar için insan onuruna yakışır, uygun izolasyon ve karantina yerleşimleri sağlanmalı.

“ÜLKELER ARASI GEÇİŞLERDE 14 GÜN KARANTİNA UYGULANMALI”

* Toplumda yeni varyantlar hızla yayılıyor. Ülkeler arası geçişlerde 14 gün karantina şartı getirilmeli, test uygulamaları sıkı denetlenmeli. iller arası sınır geçişleri kontrollü olmalı. Hasta il değiştirdiğinde adresi bilinmediğinden takipte güçlükler yaşanıyor.

“GERÇEK VAKA VE ÖLÜM SAYILARINA KİMSE İNANMIYOR”

*Klorokin acilen rehberlerden çıkarılmalı, eve dağıtımı durdurulmalı, bilgi paylaşımı şeffaf hale getirilerek toplumun güveni tazelenmelidir. Toplumun desteğini almadan salgın yönetilemez.

*Toplum katılımlı salgın yönetimi olmaması nedeniyle uygulamalara güven kalmadı, toplum umutsuz. Vaka ve ölüm sayılarına kimse inanmıyor.

*Filyasyon ekipleri yorgun, tükenmiş, sayıları az, iş yükü fazla yetişemiyor, inanmadıkları tedavileri yapmaya zorlanıyorlar.

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