TTB’den Mehmet Ceyhan mesajı: Bilim insanlarına yönelik tehditler kabul edilemez

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, pandeminin başından bu yana yaptığı açıklamalarla “Nitelikli hakaret ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarını işlediği” gerekçesiyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulundu. TTB, soruşturma açılmasına ilişkin bir mesaj yayımlayarak, Ceyhan'ın yanında olduklarını duyurdu.

“AKIL VE BİLİM DIŞI POLİTİKALI ELEŞTİRDİĞİ İÇİN HEDEF OLDU”

Ceyhan'ın iktidarın akıl ve bilim dışı politikalarını eleştirdiği için hedef olduğunu belirten TTB şu ifadeleri kullandı:

* İktidarın akıl ve bilim dışı politikalarını eleştiren, uyarılarda bulunan, halkın sağlığını önceleyen bilim insanlarına yönelik tehditler kabul edilemez. Tehditlere boyun eğmeyerek bilimi kılavuz almaya devam edeceğiz. #MehmetCeyhanYalnızDegildir #BilimİnsanlarınınYanındayız