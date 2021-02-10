TTB’den saldırılar sonrası sert tepki

TTB, bir hafta içinde Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde öğretim üyesi Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk ile Rize Devlet Hastanesi'nde Dr. Meltem Puşuroğlu'nun erkek hastaların saldırısına uğramasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Son bir yılda pandemi sürecinde saldırıların arttığına dikkat çekilen açıklamada, “Son bir yılda sağlık çalışanları, hekimler, tüm insanlık olarak, COVID-19 pandemisi ile mücadele ediyoruz. Ama pandemi sürecinde şiddet sarmalını ortaya çıkaran, besleyen başarısız ekonomik sosyal düzenlemeler ne yazık ki artarak devam etmektedir. Biz kadın sağlık çalışanları, hekimler olarak hem yaşadığımız hak kayıpları hem de kamusal ve özel alanda toplumsal cinsiyet rolleriyle mücadele ederken bir de sağlıkta şiddet ile karşı karşıya kalıyoruz” denildi.

“KADINLAR DAHA FAZLA ŞİDDETE MARUZ KALIYOR”

Araştırmaların kadın sağlık çalışanlarının erkek sağlık çalışanlarından daha çok şiddete uğradığını, sıklıkla sözel olmak üzere psikolojik, fiziksel şiddete maruz kaldığını gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kadın sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti, kadına şiddetten ayıramayız. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yansımalarını, kadın sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma sıklığı ve şekli ile açıkça görüyoruz. Biliyoruz ki hekim olmak, kadın olmak şiddet haberleriyle medyada yer almak kader değil! Bir yandan kadına yönelik şiddete dur demek için İstanbul Sözleşmesi'ni savunurken; diğer yandan hekime, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sonlanması için etkili ve caydırıcı yasaların çıkması için mücadele veriyoruz” görüşlerine yer verildi.

“HASTANELERE SİLAHLA ORAKLA GİRMEK SERBEST”

Artan şiddet olaylarının sağlıkta şiddet yasalarının etkin ve yeterli olmamasından kaynaklandığına yer verilen TTB açıklamasında, “Hiçbir kamu kurumuna hatta alışveriş merkezlerine kontrolsüz girilemezken hastanelere orakla, silahla girilebilmesi kabul edilemez” denilerek gerekli kanuni düzenlemelerin acilen gerçekleştirilmesi istendi.

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