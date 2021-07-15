TÜBİTAK 23 proje personeli alıyor

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan ilana göre; TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 23 proje personeli alınacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…