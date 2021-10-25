TÜBİTAK Başkanı’ndan salgın uyarısı: Gelecek 10 yılda en üst düzeyde bir noktaya sahip

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal dünyada gelecek 10 yılda yaşanabilecek sorunlara değinerek, "Salgın konusu bugünün konusu gözükse de en az gelecek 10 yılda en üst düzeyde bir noktaya sahiptir. Diğer bir konu da iklim değişikliğidir" dedi.

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Bartın Üniversitesi AR-GE Proje Pazarı etkinliği Kutlubey Kampüsü’ndeki konferans salonunda yapıldı. Etkinliğin açılışına katılan TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal yaptığı konuşmada, dünyada gelecek 10 yılda karşılaşabilecek sorunlara değindi.

Mandal, “Dünyada gelecek 10 yıldaki riskler, güçlükler nedir ve bunların olma olasılığı ile olduğu zaman ne tip etkiler oluşturacak durumlara baktığımızda en önceliğini salgın hastalık olduğunu görüyoruz. Salgın konusu bugünün konusu gözükse de en az gelecek 10 yılda en üst düzeyde bir noktaya sahiptir. Diğer bir konuda iklim değişikliğidir” dedi.

“ORTAK ANAHTAR KELİME, AR-GE’DİR”

Dünyanın hızlı bir şekilde dijitalleşme ortamına gittiğini söyleyen Mandal, şöyle konuştu:

* Bir diğer başlık ise belki bizim hayatımızı kolaylaştıran dijitalleşme, işte çevrimiçi ortamlar, yazılım teknolojilerdeki olumlu gelişmeler beraberindeki siber güvenlik konularıdır.

* Bir diğer konu da düzensiz göç konusudur. Bunların hepsi Türkiye için değil, tüm dünya için gelecek 10 yılda bahsedilen konulardır.

* Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman ister öğrenci, ister firma ve akademik olarak bunlara çözüm üretmemiz noktasında, kamu olarak bizlerde paydaş olarak, bunların ortak anahtar kelimesi AR-GE’dir. DHA

