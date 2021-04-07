TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü personel alacak

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan ilana göre; TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kısmi Süreli Proje Personeli hizmet grubuna 77 personel alımı yapacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…