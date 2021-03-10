Tüfekle katledilen Zümrüt Er davasında karar çıktı

Zümrüt Er İzmir'in Dikili İlçesi yaşıyordu. 15 Temmuz 2019 günü eski kocası Ertan Kalaycıoğlu feci şekilde dayak attı. Ardından eski kayınpederi Bülent Kalaycıoğlu pompalı tüfekle katletti. İki çocuk annesi Zümrüt Er henüz 20 yaşındaydı.

DURUŞMAYA YOĞUN KATILIM OLDU

Zümrüt Er davasında karar duruşması Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya Zümrüt’ün annesi Zahide Şimşek, babası Bülent Er, akrabaları, Dikili Kadın Platformu ve Bergama Demokrasi Platformu üyeleri katıldı. 2017'de katledilen Işık İkizoğlu'nun annesi Fatma Füsun Cebeciler ile ablası Başak İkizoğlu da adliyeye gelerek Zümrüt'ün annesi Zahide Şimşek'e destek verdi.

KATİL KAYINPEDERE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Savcının 37 yıl ceza istediği eski eş Ertan Kalaycıoğlu'na mahkeme 22 yıl hapis cezası verdi. Eski kayınpeder Özkan Kalaycıoğlu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

“ERKEK ADALET DEĞİL, GERÇEK ADALET İSTİYORUZ”

Zümrüt’ün annesi Zahide Şimşek duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Kararı duyduğumdan beri ağlıyorum. Eski kocanın cezası az geldi. Cezanın en büyüğünü almalıydı. İndirim almasını kabul etmiyorum. Eski kocası da ölüme sebebiyet verdi. Kızımı merdivenlerden iten oydu. Cinayete ortaktı. Ben adalete güveniyordum ama adalet bunun neresinde. Evladım geri gelmeyecek. Eski kocasının indirim alması beni çok üzdü” dedi. Avukat Olgu Altuğ, Ertan Kalaycıoğlu hakkındaki karara şaşırdıklarını, gerekçeli karar henüz açıklanmadığı için mahkemenin neden ceza indirimi uyguladığını şu an bilmediklerini söyledi. Dikili Kadın Platformu'ndan Demet Önal da “Verilen karar içimize su serpmedi. Hala öfkeliyiz ve isyandayız. Biz erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz” dedi.

“IŞIKLAR, ÇİLEMLER, ZÜMRÜTLER KATLEDİLMESİN”

Dikili Kadın Platformu adına Ezgi Yalçınkaya tarafından okunan basın açıklamasında ise şöyle denildi: “Her gün en az bir kadının erkekler tarafından katledildiği ülkemizde cinayetlere dur demenin zamanı çoktan geçti. Ülkemizin de imzaladığı uluslararası sözleşmeler etkin bir şekilde uygulansaydı bu cinayetler önlenebilirdi. Biz diyoruz ki; İstanbul Sözleşmesi Uygulansın. Biz diyoruz ki; 6284 sayılı kanun uygulansın. Biz diyoruz ki; Işıklar, Çilemler, Zümrütler yaşasın. Boşandığı için, ayrıldığı için, hayır dediği için katledilmesin.”

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