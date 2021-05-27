Tüfekli öğretmene soruşturma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erdoğan’ın, Sedat Peker videolarının yarattığı tartışma ortamında kendisini destekleyen sözlerinden sonra sosyal medyada “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız” paylaşımı yaptı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde din kültürü öğretmeni Yunus Taşkıran da sosyal medyadan paylaştığı silahlı fotoğrafı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek mesajı verdi. Taşkıran, “Bizde senin emrindeyiz aga. 600 metreden nokta atışı. 800 metre kola, bacağa. Yani 800 metreden fazla yaklaşma” diye paylaşım yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada büyük tepki çeken öğretmen hakkında Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.