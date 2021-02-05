TÜGVA’nın Boğaziçi öğrencilerine karşı eylemine müdahale edilmedi

Bursa’da AKP’ye yakınlığıyla bilinen TÜGVA İl Temsilciliği kalabalık bir grup ile sabah namazı sonrası Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Pankartların açıldığı ve sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği eyleme polis müdahale etmedi. Aynı gün İzmir ve Ankara’da rektör atamasını protesto etmek isteyen öğrencilere ise polis tarafından müdahale edildi, ters kelepçeyle gözaltılar alındı.

BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ DA KATILDI

Bursa’da Ulu Cami’nde kılınan sabah namazı sonrasında TÜGVA İl Temsilciliği, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine dair “Devletimizin ve polisimizin yanındayız” temalı basın açıklaması yaptı. AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı eylemde sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

“1500 GENCİMİZLE BİRLİKTEYDİK”

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise “Sabah namazında Ulucami'de 1500 gencimizle birlikteydik. Milletimizin değerlerini, İslam’ı savunmak için yekvücut olduk. Şükür ki gençlerimiz sağlam geliyor. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi: Bu ülke millîdir, manevidir ve bu değerlerle yürüyecek.”

ATAMAYA KARŞI ÇIKAN 17 KİŞİ İSE GÖZALTINA ALINDI

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasını protesto eden bir grubun ise dün parkta basın açıklaması yapmasına izin verilmemişti.

Nilüfer ilçesi Görükle Spor Parkı’nda toplanan kişilerin etrafı basın açıklaması yapılmadan önce polislerce sarılmış, basın açıklaması başladığı anda eylemcilere müdahale edilmiş, izinsiz yapıldığı ifade edilen eylemde polis 17 kişiyi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişiler daha sonra yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılmışlardı.

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