Tüm canlıları öldüren kirli su pamuk sulamasında kullanılıyor

Kuraklık nedeniyle Aydın Organize Sanayi Bölgesi’nin atık suları ile biyolojik arıtmalarının atık suları pamuk sulamasında kullanılıyor. Büyük Menderes Nehri tahliye kanalına verilen kirliliği, kokusu ve köpürmesi ile ürküten suyun pamuk üretimine olumlu katkı yaptığı öne sürüldü. Pamuk üreticisi Abdullah Kavak, yenilen sebze ve meyvelerin üretiminde kullanılmayan suyun, daha dayanıklı olan pamuk bitkisine iyi geldiğini söyledi.

“BİYOLOJİK ARITMA SULARI DOĞAL GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR”

Biyolojik arıtma sularının gübre olan azota dönüştüğünü söyleyen Kavak, “Geçtiğimiz yıl kanaldaki suyun aşırı kirliliği nedeniyle şikayet ettim. Başka su olmadığı için de mecburen bu suyu kullandım. Tedirgindim, ancak çok güzel pamuk yaptı. Dönümde 600 kilogram pamuk aldım. Bu kadarını beklemiyordum. Arıtmalardan gelen sularda üre azotu var, dışkıların parçalanması için kullanılan bakteriler azota, doğal gübreye dönüşüyor. Bu da pamuk bitkisine iyi geliyor. Tedirgin eden ise bu suyun içinde bir de sanayi atıkları var. Deterjanlar kimyasallar var. Onların oranları artarsa pamuk kurur” dedi.

“ÇERİSİZLİK VE MECBURİYETTEN KULLANILIYOR”

Suyun aşırı kirlenmesinin doğa ve canlılar açısından korkunç olduğunu söyleyen Abdullah Kavak, “Aslında kullanılacak bir su değil, ama çiftçiler bu suyu çaresizlik ve mecburiyetten kullanmak zorunda kalıyor. Domates, biber, patlıcan gibi yenilen sebze ve meyve üretiminde kullanılmaz, çünkü hemen kurutur. Sadece gaddar ve dayanıklı bir bitki olan pamukta kullanılıyor. Kanalın her iki yanındaki pamuk tarlarının tamamı başka su olmadığı için kullanıyor. Bu bizim için iyi mi kötü mü bilemiyoruz” şeklinde konuştu.