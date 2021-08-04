Tüm uyarılara rağmen mangal ateşi yaktılar

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, ormanlık alanda piknik yapan ailenin yaktığı mangal ateşi belediyenin görevli personeli tarafından söndürüldü.

HALIL ATAŞ

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kandıra ilçesi Seyrek-Sarısu yolu üzerinde çalışma yaptıkları sırada, ormanlık alanda bir ailenin ateş yakıp, piknik yaptığını fark etti. Piknik yapan ailenin yanına giden ekipler, Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle Kocaeli genelinde piknik ve ormanlık alanlarda ateş yakılmasının yasak olduğu uyarısında bulundu.

EKİPLER ATEŞİ DÖNDÜRDÜ

Belediye personeli daha sonra mangal için yakılan ateşi söndürerek, çevrede yangına neden olabilecek çöpleri topladı.

FOTOĞRAFINI PAYLAŞIP UYARDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya üzerinden piknikçileri uyardı. Ateşe müdahale eden personelin fotoğrafını paylaşan belediye, “Olası yangınların önüne geçmek amacıyla ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlarımıza uyarılarda bulunan ekiplerimiz, yakılan mangal ve semaver ateşlerine müdahale ediyor” ifadelerini kullandı.

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